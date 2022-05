Lavoro: Fratoianni, 'cominciamo ad abolire Jobs Act non reddito cittadinanza' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Renzi è tornato a scagliarsi contro il reddito di cittadinanza, i deputati di Italia viva votano insieme a Fratelli d'Italia con il medesimo obiettivo. Se non si trovano lavoratori stagionali nel settore del turismo il problema è quello. Ci risiamo. Dopo il referendum per cancellarlo, annunciato e poi scomparso dai radar, il nostro insiste. Eppure questa storiella è sempre più ridicola". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Davvero pensa di convincere gli italiani -prosegue il leader di Si- che se ci sono persone che preferiscono un sostegno, che raramente arriva a 500 euro, ad un contratto il problema stia in quel sostegno e non in contratti che prevedono salari da fame, zero diritti e nessuna continuità? E se invece cominciassimo dall'abolizione del Jobs Act ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Renzi è tornato a scagliarsi contro ildi, i deputati di Italia viva votano insieme a Fratelli d'Italia con il medesimo obiettivo. Se non si trovano lavoratori stagionali nel settore del turismo il problema è quello. Ci risiamo. Dopo il referendum per cancellarlo, annunciato e poi scomparso dai radar, il nostro insiste. Eppure questa storiella è sempre più ridicola". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola. “Davvero pensa di convincere gli italiani -prosegue il leader di Si- che se ci sono persone che preferiscono un sostegno, che raramente arriva a 500 euro, ad un contratto il problema stia in quel sostegno e non in contratti che prevedono salari da fame, zero diritti e nessuna continuità? E se invece cominciassimo dall'abolizione delAct ...

