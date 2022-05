Lavoro e Reddito di Cittadinanza | chiusi autolavaggi e ristoranti ad Avellino

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sanzioni per oltre 130 mila euro sono state comminate ai titolari di duee altrettantiche utilizzavano manodopera in nero dai carabinieri del Nucleo ispettorato deldel Comando provinciale di. Nei due, tra quattro lavoratori in nero i militari hanno anche rilevato la presenza di due immigrati senza permesso di soggiorno e, nei due, due dei quattro dipendenti senza contratto sono risultati percettori deldi. Oltre alle sanzioni, rispettivamente di 55 mila e 80 mila euro, è stata anche disposta la chiusura di entrambe le attività. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

