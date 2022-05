Lavoro ai profughi ucraini in Italia; la solidarietà si scontra con la burocrazia (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarebbe bello se fosse vero. L’Unione Europea a marzo ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con l'agenzia europea per l'istruzione e la formazione professionale per mettere a disposizione dei profughi scappati dall’Ucraina in guerra un milione di posti di Lavoro rimasti vacanti nel 2021. Ha annunciato che le figure professionali più ricercate sono quelle di infermieri e operatori sociosanitari, idraulici e tecnici di ingegneria civile, muratori e saldatori. Ma anche sviluppatori di software e medici generalisti. Alle agenzie per l’impiego è stato chiesto di fungere da raccordo tra domanda e offerta di Lavoro e di raccogliere tutte le informazioni necessarie per integrare i lavoratori ucraini nel mercato europeo. L’iniziativa di Bruxelles che, senza dubbio, parte con i migliori presupposti, si ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarebbe bello se fosse vero. L’Unione Europea a marzo ha lanciato un’iniziativa in collaborazione con l'agenzia europea per l'istruzione e la formazione professionale per mettere a disposizione deiscappati dall’Ucraina in guerra un milione di posti dirimasti vacanti nel 2021. Ha annunciato che le figure professionali più ricercate sono quelle di infermieri e operatori sociosanitari, idraulici e tecnici di ingegneria civile, muratori e saldatori. Ma anche sviluppatori di software e medici generalisti. Alle agenzie per l’impiego è stato chiesto di fungere da raccordo tra domanda e offerta die di raccogliere tutte le informazioni necessarie per integrare i lavoratorinel mercato europeo. L’iniziativa di Bruxelles che, senza dubbio, parte con i migliori presupposti, si ...

Advertising

TommasoDiRino : RT @CittaMetroMi: ? Apre l'Hub Lavoro Rifugiati per favorire l’inserimento lavorativo dei numerosi #rifugiati ospiti nell’area metropolitan… - SaverioSturm : RT @gxlapace: Un evento gratuito per diffondere, con la #musica, un forte messaggio di #pace e sostenere il lavoro di @santegidionews nell’… - BTicino : #BTicino è tra tante aziende che sostengono @ProgettoArca nell’accoglienza dei profughi della guerra in #Ucraina. S… - AntonioBisaschi : Saranno quasi tutti sottopagati, magari alcuni saranno profughi per cui il datore di lavoro avrà rimborso - RomanoAng : RT @gxlapace: Un evento gratuito per diffondere, con la #musica, un forte messaggio di #pace e sostenere il lavoro di @santegidionews nell’… -