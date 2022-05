Lavori Lungomare della Salute, Coronas (FI): “Una romanella senza senso” (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – “Se si devono fare dei Lavori vanno eseguiti a regola d’arte non con delle leccate di asfalto a mezza carreggiata. Chiederemo conto nelle sedi opportune del costo e della congruità di questa romanella fatta di fretta e male al Lungomare della Salute”, lo afferma il consigliere di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas dopo un sopralluogo insieme al presidente Mario Baccini e una delegazione di cittadini sul Lungomare della Salute dove si rileva che i Lavori di rifacimento del manto stradale sono stati eseguiti solo per metà carreggiata. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – “Se si devono fare deivanno eseguiti a regola d’arte non con delle leccate di asfalto a mezza carreggiata. Chiederemo conto nelle sedi opportune del costo econgruità di questafatta di fretta e male al”, lo afferma il consigliere di Forza Italia a Fiumicino, Alessiodopo un sopralluogo insieme al presidente Mario Baccini e una delegazione di cittadini suldove si rileva che idi rifacimento del manto stradale sono stati eseguiti solo per metà carreggiata. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

