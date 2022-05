Lavezzi da brividi | “Uno dei giorni migliori della mia vita”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 maggio di dieci anni fa il Napoli vinceva la quarta Coppa Italiasua storia, contro la Juventus, e uno dei maggiori artefici di quel successo fu Ezequiel. Anche dopo essere andato via dal Napoli, spesso il Pocho ha dimostrato di essere rimasto legato alla causa azzurra e ancora una volta, questa sera,ha voluto omaggiare la sua esperienza partenopea ricordando la vittoria contro i bianconeri di dieci anni fa con un post su Instagram, pubblicato sul proprio profilo ufficiale.(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)“20 maggio 2012, uno deipiù bellimia. Ricordo indimenticabile” si legge nella didascalia. Nonostante l’addio, la storia d’amore trae il Napoli continua a far battere il ...