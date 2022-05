Laura Pausini, il messaggio che preoccupa i fan: “Ho solo bisogno di guarire…” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il messaggio di Laura Pausini ha preoccupato moltissimi i fan: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, divenendo uno dei punti di riferimento del panorama musicale non solo italiano ma anche mondiale è lei. la bellissima Laura Pausini. La donna ha dimostrato di essere all’altezza dei suoi sogni e di quello che nel corso della sua lunga e trentennale carriera ha realizzato, conducendo l’Eurovision Song Contest 2022 insieme a Mika e Alessandro Catellan. curiosità (foto web)Il successo della cantante lo ricordiamo tutti; era giovanissima e nel 1993 si aggiudicò la vittoria del Festival di Sanremo con il brano La solitudine. La proposta di cantare questo brano venne da Il Resto de ... Leggi su topicnews (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildihato moltissimi i fan: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, divenendo uno dei punti di riferimento del panorama musicale nonitaliano ma anche mondiale è lei. la bellissima. La donna ha dimostrato di essere all’altezza dei suoi sogni e di quello che nel corso della sua lunga e trentennale carriera ha realizzato, conducendo l’Eurovision Song Contest 2022 insieme a Mika e Alessandro Catellan. curiosità (foto web)Il successo della cantante lo ricordiamo tutti; era giovanissima e nel 1993 si aggiudicò la vittoria del Festival di Sanremo con il brano La solitudine. La proposta di cantare questo brano venne da Il Resto de ...

Corriere : Laura Pausini positiva al Covid: «Già all’Eurovision c’era qualcosa che non andava» - trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - fraversion : possiamo dire che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno portato a casa il loro compito in maniera impecca… - franco_sala : RT @LaStampa: Laura Pausini positiva al Covid: “C’era qualcosa che non andava già alla finale dell’Eurovision” - Paola43383053 : @LauraPausini Auguri buona guarigione Laura Pausini abbraccio forte buona giornata -