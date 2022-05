(Di venerdì 20 maggio 2022) Terminata la sua esperienza all’Isola dei Famosi,, moglie di Clemente Russo, ha fatto il suo ritorno in tv, ospite di Barbara d’Urso, nella puntata dello scorso martedì di Pomeriggio 5.attaccadopo l’Isolaha ribadito il suo carattere fumantino anche al cospetto di Barbara d’Urso, confermando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Laura Maddaloni ancora contro Vladimir Luxuria: “Smorfie dietro, ha esagerato!” #isola - Malvy34087444 : RT @TurcoMare: @_marco_sly_ Laura Maddaloni è stata eliminata all'isola dei famosi, Vladimir Luxuria ha subito violenza fisica, verbale e p… - Milkleo02 : RT @BNedaris: Lory è una Laura Maddaloni travestita da Gustavo Rodriguez, un mix infernale #isola - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: #Isola - Parla Laura Maddaloni dopo lo scontro con @vladiluxuria: 'Ha condizionato l'opinione del pubblico' - ricordosospeso : RT @BNedaris: Lory è una Laura Maddaloni travestita da Gustavo Rodriguez, un mix infernale #isola -

Isola dei famosi 2022 , ultime news e indiscrezioni. Il pugile Clemente Russo è stato eliminato dal famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Il marito diha preso soltanto il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez , il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal. Tornato sui social, ...Clemente Russo contro i naufraghi Dopo sua moglie, anche Clemente Russo è stato eliminato dall' Isola dei Famosi . In attesa di tornare in Italia per partecipare alle dirette dallo ...Laura Maddaloni ancora contro Vladimir Luxuria: "Smorfie dietro, ha esagerato!", lo sfogo a Pomeriggio 5 dopo l'Isola dei Famosi.Isola dei famosi, ultime news. Clemente Russo ha dichiarato che l'hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger.