L'attacco di oggi di Legion ai siti istituzionali italiani, tra gli altri down il portale del ministero degli Esteri (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo una giornata di apparente calma piatta, Legion torna a far parlare di sé. Dalla serata di ieri, sta pubblicando sul suo canale Telegram una lunga lista di obiettivi italiani da colpire. Un elenco che, nelle ultime ore, si è andato leggermente assottigliando, per il quale è stato dato appuntamento a questa mattina. E, puntuali, sono arrivati i primi effetti sui siti istituzionali italiani. Tra questi, rileviamo che il sito del ministero degli Esteri è stato colpito. Oltre alle verifiche che sono state effettuate sui vari sistemi che verificano lo stato attuale degli host, per la Farnesina abbiamo avuto anche una conferma dalle nostre fonti interne. Da questo punto di vista, ci fanno sapere che il sito è effettivamente ...

