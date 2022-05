Latina, 4 milioni di euro sul piatto per contrastare insediamenti abusivi e caporalato (Di venerdì 20 maggio 2022) Latina. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito tra 37 Comuni italiani ben 200 milioni di euro destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la lotta agli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Fondi dal PNRR per la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura In particolare, al Comune di Latina è stato assegnato un finanziamento di 4 milioni e 363mila euro da dover adoperare in tal senso. Ovviamente, i Comuni destinatari di tali fondi sono stati individuati in base alla mappatura sulle condizioni abitative dei lavoratori dell’agroalimentare realizzata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 maggio 2022). Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito tra 37 Comuni italiani ben 200didestinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la lotta aglie per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Fondi dal PNRR per la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura In particolare, al Comune diè stato assegnato un finanziamento di 4e 363milada dover adoperare in tal senso. Ovviamente, i Comuni destinatari di tali fondi sono stati individuati in base alla mappatura sulle condizioni abitative dei lavoratori dell’agroalimentare realizzata dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche ...

Advertising

simonebaldelli : Se volete scrivere di #luismiguel potete raccontare della sua magnifica voce latina, della sua lunga e pluripremiat… - CorriereCitta : Latina, 4 milioni di euro sul piatto per contrastare insediamenti abusivi e caporalato - LatinaCorriere : Comune di Latina, dal PNRR in arrivo 4 milioni contro il caporalato - - Latina_Oggi : Batosta sul lodo Aser, senza un accordo Comune di Aprilia a rischio crac Ente condannato a risarcire oltre 22 milio… - Stefano22051975 : @LaBombetta76 Pogba ha rifiutato il contratto del PSG per andare a Campodimele in provincia di Latina a chiedere 'C… -