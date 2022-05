L’Atalanta e l’ultima chance. Poi (Europa o no) ci sarà da ridisegnare la squadra: il gioco di Gasp e il «ritorno alle origini» (Di venerdì 20 maggio 2022) Con la decisiva sfida contro l’Empoli di sabato sera, si chiuderà ufficialmente la stagione 2021/22 dei nerazzurri. La qualificazione in una competizione europea, Conference o Europa League, è ancora possibile per la squadra di Gasperini, anche se il destino delL’Atalanta … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 maggio 2022) Con la decisiva sfida contro l’Empoli di sabato sera, si chiuderà ufficialmente la stagione 2021/22 dei nerazzurri. La qualificazione in una competizione europea, Conference oLeague, è ancora possibile per ladierini, anche se il destino del

Advertising

Atalanta_BC : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? A Milano per l'ultima, importantissima trasferta della stagione ?? Forza Atalanta! We travel… - Milanosportiva : Ecco come seguire Inter-Atalanta in diretta streaming web tv gratis. La gara è in programma oggi 25 settembre alle… - SerieA : L’ultima curva prima dell’Europa! ???? #SerieATIM?? #WeAreCalcio @OfficialASRoma @acffiorentina @Atalanta_BC - kamzes : Scopro solo adesso che la Roma gioca l'ultima giornata 24 ore prima di Fiorentina e Atalanta, mi sembra veramente una follia - AmoBergamo : #Bergamo Inizia questa sera l'ultima giornata di A: in campo Torino e Roma, Atalanta spettatrice -