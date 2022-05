Advertising

Larrivey eroe di Cosenza: calabresi salvi, retrocede il Vicenza

si avventa sul pallone e segna a porta vuota. Settimo gol in stagione. Arriverà anche l'ottavo. EL BATI Baldini non ci sta e fa entrare il tandem d'attacco Da Cruz - Meggiorini, il tutto ...Il Cosenza ribalta l'1 - 0 subito in casa del Vicenza e con il 2 - 0 del San Vito - Marulla si guadagna la permanenza in Serie B . L'della serata è, protagonista con una doppietta in questo spareggio tesissimo per la salvezza. Ai padroni di casa bastava la vittoria anche con una sola rete di scarto, arriva invece un ...Una doppietta di Larrivey stende il Vicenza e regala al Cosenza la vittoria più importante della stagione. Vittoria che significa permanenza in Serie B ...Cosenza – LR Vicenza 2-0 highlights e gol: le azioni principali del ritorno del playout di Serie B 2021/22 Il Cosenza batte 2-0 la LaneRossi Vicenza allo Stadio San Vito Marulla nel ritorno del playou ...