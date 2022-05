L’Aquila, incidente all’asilo. Le parole del padre della vittima: «Nessuna vendetta contro la proprietaria dell’auto» (Di venerdì 20 maggio 2022) Tommaso D’Agostino aveva 4 anni. È l’unica vittima dell’incidente che all’asilo «1 maggio» delL’Aquila ha coinvolto sei bambini. Il padre Patrizio ha parlato al quotidiano la Repubblica, spiegando di aver assistito all’incidente quasi in diretta: «Ero sul terrazzo di casa mia, da cui si vede l’asilo di Tommaso, il cortile esterno e i tre tendoni bianchi che fanno ombra, quando all’improvviso ho sentito un boato, un rumore fortissimo. Saranno state le 14.30 circa, mia moglie era già a casa e anche io ero in pausa pranzo. Tommaso il mercoledì esce dopo perché ha l’ora di religione. Sentito quel rumore sono entrato in casa e ho detto a mia moglie che ero preoccupato. “Credo sia successo qualcosa all’asilo di Tommaso”». Nelle fasi iniziali sembrava che Tommaso non ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Tommaso D’Agostino aveva 4 anni. È l’unicadell’che«1 maggio» delha coinvolto sei bambini. IlPatrizio ha parlato al quotidiano la Repubblica, spiegando di aver assistito all’quasi in diretta: «Ero sul terrazzo di casa mia, da cui si vede l’asilo di Tommaso, il cortile esterno e i tre tendoni bianchi che fanno ombra, quando all’improvviso ho sentito un boato, un rumore fortissimo. Saranno state le 14.30 circa, mia moglie era già a casa e anche io ero in pausa pranzo. Tommaso il mercoledì esce dopo perché ha l’ora di religione. Sentito quel rumore sono entrato in casa e ho detto a mia moglie che ero preoccupato. “Credo sia successo qualcosadi Tommaso”». Nelle fasi iniziali sembrava che Tommaso non ...

