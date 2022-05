L'app ucraina segnala bombe con logo Patron, cane anti - mine (Di venerdì 20 maggio 2022) Patron, jack russell, che in ucraina ha conquistano le luci della ribalta per aver scoperto centinaia di ordigni esplosivi, diventa anche il logo di un'applicazione lanciata dal governo di Kiev per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022), jack russell, che inha conquistano le luci della ribalta per aver scoperto centinaia di ordigni esplosivi, diventa anche ildi un'applicazione lanciata dal governo di Kiev per ...

