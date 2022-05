L’Anima del Jazz al No Borders Music Festival. Domenica 24 luglio 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) NO Borders Music Festival annuncia concerto evento “L’Anima DEL Jazz” con Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini il 24 luglio ai Laghi di Fusine Quattro grandi Maestri, quattro giganti della Musica Jazz mondiale si incontrano per la prima volta assieme tutti sullo stesso palco per dar vita a “L’Anima del Jazz”, un concerto speciale e unico nel suo genere ideato da Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini per la 27esima edizione del No Borders Music Festival. L’evento esclusivo, che richiamerà tutti gli appassionati del Jazz da Italia, Austria e Slovenia, è fissato per Domenica 24 ... Leggi su udine20 (Di venerdì 20 maggio 2022) NOannuncia concerto evento “DEL” con Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini il 24ai Laghi di Fusine Quattro grandi Maestri, quattro giganti dellamondiale si incontrano per la prima volta assieme tutti sullo stesso palco per dar vita a “del”, un concerto speciale e unico nel suo genere ideato da Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini per la 27esima edizione del No. L’evento esclusivo, che richiamerà tutti gli appassionati delda Italia, Austria e Slovenia, è fissato per24 ...

Advertising

RaiLibri : Il nostro patrimonio culturale è 'L'oro d'Italia', la nostra anima, la nostra identità. Il direttore di #RaiLibri… - _taskj : Ecco, quindi ora potete mettervi l'anima in pace perché non è dedicata né all'astro nascente del cinema (Camomilla)… - udine20 : L’Anima del Jazz al No Borders Music Festival. Domenica 24 luglio 2022 - - forza_italia : Franco Silvestro: 'Il nuovo corso di Forza Italia è l’anima moderata del centro-destra. Se continuiamo così possiam… - Carlo_Asterix : @serracchiani @nemo0703 Ma Lei e' a conoscenza della storia dell'Ukraina a cui voi del PD vi siete votati anima e c… -