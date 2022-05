Advertising

DelbonoRoberto : RT @ZenoPisani: Senza ombra di dubbio Nessuno dei tre è profilo “da Lakers” con tutto quello che ne consegue. Avevo spiegato il concetto qu… - Gazzetta_NBA : Lakers, tre finalisti e un sogno: tutti i nomi della caccia al nuovo coach - ZenoPisani : Senza ombra di dubbio Nessuno dei tre è profilo “da Lakers” con tutto quello che ne consegue. Avevo spiegato il con… - Cesare_Bogazzi : @rprat75 Strano che non abbiano pensato a profili più 'da Lakers'. Nessuno dei tre lo è; possibile che non ci sia n… - dchinellato : I Lakers sceglieranno il nuovo coach tra Darvin Ham, ora assistente a Milwaukee, Kenny Atkinson, ora assistente a G… -

Ma da Chicago, dove è in corso la combine del Draft, rimbalza una clamorosa suggestione: il vero obiettivo deisarebbe Doc Rivers. I finalisti Icandidati che hanno superato la prima ...Meno di un anno fa ha rilevato il 27% dei Los Angeles- la settima squadra sportiva di ... "Una cosa che non faremo mai è comprare cose all'asta per rivenderleanni dopo". L'articolo ... Lakers, tre finalisti per la panchina. E un clamoroso intrigo di mercato... I Los Angeles Lakers hanno ristretto la cerchia dei candidati per il ruolo di capo allenatore. Dopo la separazione con coach Frank Vogel poche ore dopo la fine della stagione regolare, ...Si avvicina sempre di più al dunque la ricerca del prossimo head coach dei Los Angeles Lakers. Tra i superstiti all’ultimo turno di interviste anche Darvin Ham, quest’anno assistente ai Bucks, e l’ex ...