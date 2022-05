La sua potenza ha incantato tutti, una luce mai vista prima! (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fenomeno è stato di una bellezza e di una potenza accecanti. Nessuno aveva mai visto nulla di simile in precedenza. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Fenomeni sempre più unici e sconvolgenti si verificano in giro per il mondo. Anche stavolta alcuni turisti sono stati i testimoni oculari di qualcosa mai capitato in precedenza! Raggio di luce – (suddhaprana) – curiosauro.itLa potenza del raggio Siamo in Turchia, sul passo Zigana nei Monti del Ponto, ed è proprio qui che alcuni turisti sono stati i testimoni oculari di un evento straordinario. Si tratta di un raggio di luce gigantesco che è rimasto in cielo per tre ore. Anche gli autoctoni dicono di non aver mai visto niente del genere. I raggi sembravano simili a quelli degli UFO riprodotti nei film di fantascienza! Questo fenomeno è davvero molto raro (perché c’è ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 20 maggio 2022) Il fenomeno è stato di una bellezza e di unaaccecanti. Nessuno aveva mai visto nulla di simile in precedenza. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Fenomeni sempre più unici e sconvolgenti si verificano in giro per il mondo. Anche stavolta alcuni turisti sono stati i testimoni oculari di qualcosa mai capitato in precedenza! Raggio di– (suddhaprana) – curiosauro.itLadel raggio Siamo in Turchia, sul passo Zigana nei Monti del Ponto, ed è proprio qui che alcuni turisti sono stati i testimoni oculari di un evento straordinario. Si tratta di un raggio digigantesco che è rimasto in cielo per tre ore. Anche gli autoctoni dicono di non aver mai visto niente del genere. I raggi sembravano simili a quelli degli UFO riprodotti nei film di fantascienza! Questo fenomeno è davvero molto raro (perché c’è ...

