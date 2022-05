La storia di Laura Bisetto, donna trans rifiutata sul lavoro per la sua identità (Di venerdì 20 maggio 2022) A quasi vent’anni dall’istituzione della Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, gli episodi discriminatori sono ancora all’ordine del giorno. È questo il caso di Laura Bisetto, giovane trevigiana in transizione, che si è vista rifiutare da diversi posti di lavoro per la sua identità. Vi raccomandiamo... Alabama: approvata legge che vieta la transizione di genere agli adolescenti Laura Bisetto, 28 anni, ha raccontato la storia della sua transizione e delle problematiche che ha riscontrato, soprattutto in ambito lavorativo. La decisione di iniziare le terapie è arrivata durante il lockdown del 2020, quando ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) A quasi vent’anni dall’istituzione della Giornata contro l’omofobia, la bifobia e lafobia, gli episodi discriminatori sono ancora all’ordine del giorno. È questo il caso di, giovane trevigiana inizione, che si è vista rifiutare da diversi posti diper la sua. Vi raccomandiamo... Alabama: approvata legge che vieta laizione di genere agli adolescenti, 28 anni, ha raccontato ladella suaizione e delle problematiche che ha riscontrato, soprattutto in ambito lavorativo. La decisione di iniziare le terapie è arrivata durante il lockdown del 2020, quando ...

