La storia di Laura Bisetto, donna trans rifiutata sul lavoro per la sua identità (Di venerdì 20 maggio 2022) A quasi vent’anni dall’istituzione della Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, gli episodi discriminatori sono ancora all’ordine del giorno. È questo il caso di Laura Bisetto, giovane trevigiana in transizione, che si è vista rifiutare da diversi posti di lavoro per la sua identità. Vi raccomandiamo... Alabama: approvata legge che vieta la transizione di genere agli adolescenti Laura Bisetto, 28 anni, ha raccontato la storia della sua transizione e delle problematiche che ha riscontrato, soprattutto in ambito lavorativo. La decisione di iniziare le terapie è arrivata durante il lockdown del 2020, quando ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) A quasi vent’anni dall’istituzione della Giornata contro l’omofobia, la bifobia e lafobia, gli episodi discriminatori sono ancora all’ordine del giorno. È questo il caso di, giovane trevigiana inizione, che si è vista rifiutare da diversi posti diper la sua. Vi raccomandiamo... Alabama: approvata legge che vieta laizione di genere agli adolescenti, 28 anni, ha raccontato ladella suaizione e delle problematiche che ha riscontrato, soprattutto in ambito lavorativo. La decisione di iniziare le terapie è arrivata durante il lockdown del 2020, quando ...

Advertising

Laura_Holt_215 : RT @IsmaelBennacer: Per la storia, per il popolo rossonero. - vitale_laura_ : RT @IsmaelBennacer: Per la storia, per il popolo rossonero. - EroticiR : ??La prof ha una figlia più #figa di lei! Gusta questa storia di #sesso bello intenso!?? - pisu_laura : RT @tint_adree: La storia si ripete - Tangotredici : @laura_ceruti @LucianoRomeo9 Si informi bene come funziona il reddito di cittadinanza! Che poi ci va più controllo… -