(Di venerdì 20 maggio 2022)– Inizia domenica alle 11, al Teatro Garibaldi di, la seconda edizione de “La”, il concorso diclassica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa dell’ente di promozione sportiva e con una giuria di assoluto rilievo internazionale, presieduta da Dario Biuso. Dopo la presentazione della manifestazione, dello staff tecnico e dei giudici di gara, si partirà con l’esibizione dei concorrenti. La batteria d’esordio sarà riservata allaclassica. E si proseguirà lungo questa direzione sino alle 13 quando è in programma la cerimonia di premiazione per laclassica. La seconda parte riprenderà alle 15,30 e, in questo caso, lo spazio sarà riservato al contemporaneo. Si ...

Advertising

quotidianodirg : #Appuntamenti #csen La Sicilia danza Csen a Modica - Lina01197579 : @uonderlast Carola e Serena, Sardegna e Sicilia, due PERLE del Mediterraneo e, nel mondo della Danza - Lina01197579 : @emzubriaca Carola e Serena, Sardegna e Sicilia, due PERLE del Mediterraneo e, nel mondo della Danza - Lina01197579 : Carola e Serena, Sardegna e Sicilia, due PERLE del Mediterraneo e, nel mondo della Danza - AlqamahPost : Campionato Italiano Danza Caraibica, a Torino tante medaglie. ... - -

Quotidiano di Ragusa

Domenico Di Fatta , che porta in scena il racconto "Delfina" con uno spettacolo di... in un luogo ricco di storia nella mia amata. Abbiamo bisogno di costruire bellezza e di restituire ...Domenico Di Fatta, che porta in scena il racconto 'Delfina' con uno spettacolo di... in un luogo ricco di storia nella mia amata. Abbiamo bisogno di costruire bellezza e di restituire al ... La Sicilia danza Csen a Modica Domenico Di Fatta, che porta in scena il racconto “Delfina” con uno spettacolo di danza rappresentato da 29 studenti danzatori ... in un luogo ricco di storia nella mia amata Sicilia. Abbiamo bisogno ...Delfina è un viaggio, iniziato a Beirut attraverso il Mediterraneo e questa di Tusa è la prima tappa di un lungo percorso ...