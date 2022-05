La Russia schiera il nuovo Terminator, il blindato spara-tutto. Spuntano anche i laser che abbattono i droni (Di venerdì 20 maggio 2022) Armi laser per abbattere i droni, in sostituzione dei missili, con l’arma Zadira, che ha un raggio di cinque chilometri d’azione, in grado di abbattere anche quei gioiellini “leggeri” forniti della Turchia, finora la vera spina nel fianco delle truppe di Mosca. La Russia – secondo le ricostruzioni dei giornali di oggi – vuole cambiare marcia in Ucraina e mettere in campo una modernissima tecnologia bellica, compresi i “nuovi Terminator”, i carri blindati spara-tutto dal numero di esemplari limitato ma in grado di agevolare l’avanzata dell’armata rossa. Le nuove armi della Russia: laser e Terminator “droni e blindati Il discorso di Borisov tocca due aspetti. I droni, in dotazione ad ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Armiper abbattere i, in sostituzione dei missili, con l’arma Zadira, che ha un raggio di cinque chilometri d’azione, in grado di abbatterequei gioiellini “leggeri” forniti della Turchia, finora la vera spina nel fianco delle truppe di Mosca. La– secondo le ricostruzioni dei giornali di oggi – vuole cambiare marcia in Ucraina e mettere in campo una modernissima tecnologia bellica, compresi i “nuovi”, i carri blindatidal numero di esemplari limitato ma in grado di agevolare l’avanzata dell’armata rossa. Le nuove armi dellae blindati Il discorso di Borisov tocca due aspetti. I, in dotazione ad ...

