La Russia lancia il satellite di sorveglianza Bars-M (Di venerdì 20 maggio 2022) La Russia ha eseguito un lancio spaziale del vettore Sojuz 2.1a dal Cosmodromo di Plesetsk mettendo in orbita un satellite di sorveglianza militare della serie Bars-M. Il volo segue di appena tre settimane il lancio del razzo Angara 1.2. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 20 maggio 2022) Laha eseguito un lancio spaziale del vettore Sojuz 2.1a dal Cosmodromo di Plesetsk mettendo in orbita undimilitare della serie-M. Il volo segue di appena tre settimane il lancio del razzo Angara 1.2.

Advertising

Corriere : Cannes, donna si lancia senza vestiti sul red carpet per protestare contro la Russia - LanzaniRomano : @JohnAmstrong3 @Alessya07935922 @Palazzo_Chigi Non ci capiamo. Tu vuoi parlare di violenze Ucraine sui Russi. Una n… - Boeck32343841 : RT @lucio22673283: Cannes, manifestante si lancia senza vestiti sul red carpet per protestare contro gli stupri in Ucraina - lucio22673283 : Cannes, manifestante si lancia senza vestiti sul red carpet per protestare contro gli stupri in Ucraina - isladecoco7 : RT @nieddupierpaolo: Quindi siete partiti lancia in resta a fare gli eroi e non sapevate che Ucraina e Russia producono un quarto del grano… -