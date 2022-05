La Russia è fascista | baby più chiaro di così non c’era

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina si fa un uso – forse abuso – di termini come «fascismo» e «nazismo». Il primo è stato proprio Vladimir Putin, nel suo discorso che ha dato il via all’aggressione il 24 febbraio: ha detto di voler «denazificare» il Paese vicino, un riferimento poi ripreso per indicare i soldati di Kiev, il battaglione Azov, ma anche la politica e la cultura ucraina. Dall’Occidente sono arrivare critiche speculari. Recentemente il segretario alla Difesa del Regno Unito Ben Wallace, in un discorso al National Army Museum di Londra, ha detto che attraverso l’invasione dell’Ucraina Putin, il suo inner circle e i suoi generali stanno riprendendo il fascismo e la tirannia di 70 anni fa, ripetendo gli errori dei regimi totalitari del secolo scorso. Lo ha detto proprio il 9 maggio, cioè il giorno in cui insi celebra la vittoria contro ...