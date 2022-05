La Roma batte il Torino: è matematicamente in Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma batte il Torino 3-0 ed è matematicamente qualificata alla prossima Europa League a prescindere dai risultati di Atalanta e Fiorentina (che ora devono giocarsi il posto in Conference) nell’ultima giornata di Serie A 2021/2022. Decidono i gol di Abraham (doppietta) e Pellegrini. Da definire il quinto posto: alla Lazio basta un punto contro il Verona per essere davanti ai giallorossi. Una cosa è certa: le due Romane sono le due rappresentanti italiane alla fase a gironi di Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Lail3-0 ed èqualificata alla prossimaa prescindere dai risultati di Atalanta e Fiorentina (che ora devono giocarsi il posto in Conference) nell’ultima giornata di Serie A 2021/2022. Decidono i gol di Abraham (doppietta) e Pellegrini. Da definire il quinto posto: alla Lazio basta un punto contro il Verona per essere davanti ai giallorossi. Una cosa è certa: le duene sono le due rappresentanti italiane alla fase a gironi di. SportFace.

