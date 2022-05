La resa finale di Azovstal: Mosca conquista Mariupol (Di venerdì 20 maggio 2022) L’acciaieria Azovstal è stata “liberata” dagli ultimi combattenti ucraini e la città di Mariupol è adesso completamente sotto il controllo dell’esercito russo. “Dal 16 maggio, si sono arresi 2.439 nazisti del battaglione Azov e militari ucraini che erano bloccati nella fabbrica. Oggi, 20 maggio, si è arreso l’ultimo gruppo di 531 combattenti”, ha riferito il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 20 maggio 2022) L’acciaieriaè stata “liberata” dagli ultimi combattenti ucraini e la città diè adesso completamente sotto il controllo dell’esercito russo. “Dal 16 maggio, si sono arresi 2.439 nazisti del battaglione Azov e militari ucraini che erano bloccati nella fabbrica. Oggi, 20 maggio, si è arreso l’ultimo gruppo di 531 combattenti”, ha riferito il InsideOver.

