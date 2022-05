La questura di Firenze emette 22 Daspo per i tifosi di Juve e Inter: ricostruzione e motivazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 22 i Daspo adottati dal Questore di Firenze nei confronti delle tifoserie di Juve e Inter. 20 quelli che riguardano sostenitori dell'Inter,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 22 iadottati dal Questore dinei confronti delle tifoserie di. 20 quelli che riguardano sostenitori dell',...

Advertising

Juvelandia24 : RT @junews24com: Striscione Vlahovic a Firenze: Daspo per due tifosi della Juve. La ricostruzione - - junews24com : Striscione Vlahovic a Firenze: Daspo per due tifosi della Juve. La ricostruzione - - controradio : Daspo a interisti, e juventini dalla Questura di Firenze - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La Questura di #Firenze non risparmia interisti e juventini. Emessi in tutto 22 DASPO #Fiorentina - Fiorentinanews : La Questura di #Firenze non risparmia interisti e juventini. Emessi in tutto 22 DASPO #Fiorentina -