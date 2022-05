La nuova onda di cristallo di Wave Murano Glass (Di venerdì 20 maggio 2022) Roberto Beltrami, il più giovane Maestro del vetro di Murano, è nato in un paese della provincia di Brescia. Un posto di colline e vigneti, che con le tradizioni della laguna di Venezia non potrebbe avere meno a che fare. Già questo è un esempio di quanto tutto quello che riguarda Wave Murano Glass e Beltrami non rientra in quell’immaginario dell’artigianato immutabile che per primo viene in mente quando si pensa al vetro. Ce lo siamo fatti raccontare da Marco Vianello, che invece a Murano ci è nato e che si occupa della comunicazione e dei rapporti con i clienti. Roberto Beltrami al lavoroLa fornace di Wave Murano Glass“Io e Roberto siamo amici prima che colleghi, io sono muranese, noi questo lavoro lo sentiamo nel sangue, se nasci sull’isola mastichi ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Roberto Beltrami, il più giovane Maestro del vetro di, è nato in un paese della provincia di Brescia. Un posto di colline e vigneti, che con le tradizioni della laguna di Venezia non potrebbe avere meno a che fare. Già questo è un esempio di quanto tutto quello che riguardae Beltrami non rientra in quell’immaginario dell’artigianato immutabile che per primo viene in mente quando si pensa al vetro. Ce lo siamo fatti raccontare da Marco Vianello, che invece aci è nato e che si occupa della comunicazione e dei rapporti con i clienti. Roberto Beltrami al lavoroLa fornace di“Io e Roberto siamo amici prima che colleghi, io sono muranese, noi questo lavoro lo sentiamo nel sangue, se nasci sull’isola mastichi ...

