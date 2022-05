La nona edizione di «Gromo sempre in forma» celebra il formaggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Arriva la bella stagione, torna la voglia di stare insieme e di riscoprire tradizioni che avevamo un po’ messo nel cassetto. Ed è per questo che ritornano gli eventi e le sagre, come quella in programma domani a Gromo. Una manifestazione dedicata ai prodotti caseari e alla cultura della Val Seriana, con appuntamenti ludici, musicali ed enogastronomici da non perdere. Ecco il programma Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 20 maggio 2022) Arriva la bella stagione, torna la voglia di stare insieme e di riscoprire tradizioni che avevamo un po’ messo nel cassetto. Ed è per questo che ritornano gli eventi e le sagre, come quella in programma domani a. Una manifestazione dedicata ai prodotti caseari e alla cultura della Val Seriana, con appuntamenti ludici, musicali ed enogastronomici da non perdere. Ecco il programma

Advertising

gaiaitaliacom : Presentata la nona edizione del Festival della Comunicazione. Camogli, 8-11 settembre 2022 - AngeloBellisar : RT @msdsalute: MSD Italia è stata ???????????????????????? anche nella nona edizione degli AboutPharma Digital Awards Human Innovation: • ???????? ????????????… - gaiaitaliacomlo : Quattro giorni di grandi appuntamenti per indagare la Libertà in tutte le sue forme ed espressioni più profonde - gaiaitaliacom : Quattro giorni di grandi appuntamenti per indagare la Libertà in tutte le sue forme ed espressioni più profonde - gaiaitaliacomlo : Presentata la nona edizione del Festival della Comunicazione. Camogli, 8-11 settembre 2022- -