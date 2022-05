La Nike pronta a fare di Jannik Sinner un vero paperone Super-accordo di fornitura per 10 anni a 150 milioni

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nike è pronta a offrire un contratto da capogiro a #Sinner - fanpage : Nike è pronta a offrire un contratto da capogiro a #Sinner - SkaardaLecter : Un uccellino mi ha detto che Nike sarebbe pronta a subentrare?? - redelniente13 : Bene io sono pronta a fare la collezione di Nike Dunk di tutti i colori - clovdatlas : @Apteros_Nike Eccomi pronta a ricevere la mia lettera -

Sport Fanpage

Non voleva assecondare quella parte di clientela che era giàper tutto ciò. Voleva iniziare ... Lui [Virgil] aveva un rapporto speciale con. Sapevamo che lo avremmo fatto e che il timing lo ...a investire in RTFKT per sviluppare la società creativa e le capacità dell'azienda. RTKFT sembra essere entusiasta del suo acquisto. Serve come un'opportunità per l'azienda di ... Sinner diventa straricco grazie a Nike, gli offrono una fortuna: hanno avuto una visione Quello di Virgil Abloh con Nike era stato un progetto attesissimo che ora ... Non voleva assecondare quella fetta di clientela già pronta per tutto ciò. Voleva iniziare prima con la moda e il ready-to ...