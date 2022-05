La Nike fa ricco Sinner | 10 anni a 150 mln

Advertising

Tony_M16 : Credo sia il contratto di sponsorizzazione più ricco di sempre per uno sportivo italiano. E questo è solo lo sponso… -

Zazoom Blog

x Jacquemus segue la convinzione che lo sport non sia soltanto questione di prestazioni, ma anche un'espansione dello stile e di se stessi. Sostenuto dalheritage del colosso americano ...KD ha infatti incassato 28 milioni da(secondo solo a LeBron) e ha stretto accordi con ... il piùdi sempre. Fuori dal parquet ha quote in WatchBox, piattaforma che commercia orologi, ma ... La Nike fa ricco Jannik Sinner | accordo di 10 anni per 150 milioni Jannik Sinner è il presente e il futuro del tennis italiano, ma non solo. Ad agosto il giocatore nato a San Candido spegnerà 21 candeline sulla torta, ed è ormai uno dei volti più noti del circuito. N ...Lo stilista francese ha disegnato una collezione donna per il 50esimo anniversario del brand Usa di sportswear, con l'obiettivo di celebrare la multidimensionalità delle atlete contemporanee.