La navicella Starliner di Boeing è riuscita a prendere il volo. Ora punta la ISS (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo diverse peripezie che ne hanno ritardato il lancio per due anni e mezzo, Starliner di Boeing è finalmente nello spazio. Ora deve dimostrare di avere le carte in regola per ospitare un equipaggio....

