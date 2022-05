La movida nel nome di Harry Potter (Di venerdì 20 maggio 2022) Federico Gallo e la moglie Alessandra Grassi gestori del locale 'Passaporta' di Fabrizio Calabrese Ecco una spinta in più alla movida poggibonsese che riacquista uno spazio di aggregazione e di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Federico Gallo e la moglie Alessandra Grassi gestori del locale 'Passaporta' di Fabrizio Calabrese Ecco una spinta in più allapoggibonsese che riacquista uno spazio di aggregazione e di ...

Advertising

InformaCalabria : #Cronaca - Ripresi i controlli della polizia, per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella… - Naz_Montecatini : Vertice sulla sicurezza, la movida nel mirino - ilfaroonline : Mala movida nel sud Pontino, violenta rissa in un locale: Daspo urbano per 5 persone - zazoomblog : Mala movida nel sud Pontino violenta rissa in un locale: Daspo urbano per 5 persone - #movida #Pontino #violenta… - infoitinterno : Colleferro | Labico | Carpineto Romano. Controlli dei Carabinieri. Nel mirino i reati connessi con la “movida” e la… -

La movida nel nome di Harry Potter ...Grassi gestori del locale 'Passaporta' di Fabrizio Calabrese Ecco una spinta in più alla movida ... La prima nel 2018, quando ci fu la cena a tema Harry Potter, in occasione dell'uscita del film "Animali ... Alcol a minori: chiuso un bar sulle Rive ... nell'ambito dei controlli straordinari agli esercizi pubblici per i cosiddetti "controlli movida", ... attratti nel bar anche dai prezzi molto convenienti. La titolare e un dipendente, oltre a essere ... LA NAZIONE La movida nel nome di Harry Potter Ecco una spinta in più alla movida poggibonsese che riacquista uno spazio di aggregazione e di incontro dedicato al magico mondo di Harry Potter. Ebbene si. Perché si tratta del locale con offerta cul ... Sit in anti movida in Campidoglio: «Non riusciamo più a dormire» Iniziativa sotto la statua di Marco Aurelio: «Lo sviluppo economico sia in linea con le esigenze dei residenti» dicono gli organizzatori. Molti cartelli di protesta. Alcune delle 21 associazioni opera ... ...Grassi gestori del locale 'Passaporta' di Fabrizio Calabrese Ecco una spinta in più alla... La prima2018, quando ci fu la cena a tema Harry Potter, in occasione dell'uscita del film "Animali ...... nell'ambito dei controlli straordinari agli esercizi pubblici per i cosiddetti "controlli", ... attrattibar anche dai prezzi molto convenienti. La titolare e un dipendente, oltre a essere ... La movida nel nome di Harry Potter Ecco una spinta in più alla movida poggibonsese che riacquista uno spazio di aggregazione e di incontro dedicato al magico mondo di Harry Potter. Ebbene si. Perché si tratta del locale con offerta cul ...Iniziativa sotto la statua di Marco Aurelio: «Lo sviluppo economico sia in linea con le esigenze dei residenti» dicono gli organizzatori. Molti cartelli di protesta. Alcune delle 21 associazioni opera ...