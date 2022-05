La lezione del papà di Tommaso davanti al male più grande (Di venerdì 20 maggio 2022) Ecco perché siamo nani sulle spalle del papà del piccolo Tommaso, morto a 4 anni nel giardino dell'asilo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Ecco perché siamo nani sulle spalle deldel piccolo, morto a 4 anni nel giardino dell'asilo

Advertising

stanzaselvaggia : “Entrambi i paesi coinvolti raccontano la parte di memoria che fa loro più comodo”. “Lo storico non deve schierarsi… - lucianonobili : “Non manco una lezione. Devo difendere la civiltà.” Le parole di Fedor il professore universitario-soldato costret… - SantachiaraLab : RT @ASviSItalia: Aperta al pubblico l'ultima lezione della #SienaInternationalSchoolSDGs, il corso di @SantachiaraLab @unisiena, ASviS e @S… - eErgaOmnes : RT @kkvignarca: Ragionamenti sensati ed articolati, che quindi provocheranno 'reazioni indignate' da chi non capisce ma soprattutto da chi… - lambda615nm : @MarcoPolPot @qO__Qp I CARC avanguardia del proletariato. In Toscana almeno hanno imparato una lezione importante da Silvio ? -