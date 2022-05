La Lega Serie A lancia la sua nuova app: contenuti live esclusivi (Di venerdì 20 maggio 2022) La Lega Serie A, in collaborazione con Infront, ha lanciato la nuova app ufficiale “Lega Serie A”. Completamente aggiornata, con una nuova veste grafica e nuove funzionalità, l’app permette di vivere le gare minuto per minuto grazie a statistiche esclusive in tempo reale e l’opportunità di analizzare la partita con i dati tattici dei Club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) LaA, in collaborazione con Infront, hato laapp ufficiale “A”. Completamente aggiornata, con unaveste grafica e nuove funzionalità, l’app permette di vivere le gare minuto per minuto grazie a statistiche esclusive in tempo reale e l’opportunità di analizzare la partita con i dati tattici dei Club L'articolo

