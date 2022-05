La guerra in Europa e l’ambigua debolezza degli Stati uniti (Di venerdì 20 maggio 2022) Di ritorno da New York, sono e resto convinto che la guerra ucraina sia il sintomo di un pericolo globale che si alimenta della debolezza dei contendenti in campo: l’aggressore L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 maggio 2022) Di ritorno da New York, sono e resto convinto che laucraina sia il sintomo di un pericolo globale che si alimenta delladei contendenti in campo: l’aggressore L'articolo proviene da il manifesto.

