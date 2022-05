La gestazione spiega le malattie sviluppate nel corso della vita | la ricerca

Advertising

Donna Moderna

LoSimona A. Nava , ginecologa ed esperta in medicina sistemica ed epigenetica, direttore ... Per questo il tempo dellae dei successivi due anni di vita è così importante". Quale ...Il divieto resterebbe per ladietro compenso, che noi non vogliamo perché nessuno vuole lo sfruttamento delle donne'. 'Ma, in tutti gli altri casi, perché privare qualcuna del ... Gestazione per altri: egoismo o solidarietà Una proposta di legge che sarà discussa alla Camera vuole rendere la gestazione per altri (Gps) un reato universale. Qui approfondiamo ...A Tgcom24 la consulenza della Prof. Nicoletta Di Simone, responsabile del Centro multidisciplinare di patologia della gravidanza di Humanitas San Pio X ...