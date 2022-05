La Germania contraria ai dazi sul petrolio russo proposti dagli Stati Uniti (Di venerdì 20 maggio 2022) Sulle sanzioni alla Russia anche il G7 di Bonn in Germania è in una situazione di stallo. La proposta americana di introdurre dazi sul petrolio russo non decolla. E a mettersi di traverso è soprattutto la Germania. Janet Yellen, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, è arrivata nel Vecchio Continente per rilanciare l’idea già discussa un mese fa al G7 dei ministri delle Finanze a Washington: stabilire un meccanismo per controllare il costo del greggio di Mosca attraverso l’introduzione di dazi o la fissazione di un prezzo in modo da ridurre i guadagni del Cremlino. Ma al G7 in Germania – spiega La Stampa – l’idea si è scontrata con i dubbi dei tedeschi. «Dalle discussioni non è emersa una strategia chiara sui dazi al ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Sulle sanzioni alla Russia anche il G7 di Bonn inè in una situazione di stallo. La proposta americana di introdurresulnon decolla. E a mettersi di traverso è soprattutto la. Janet Yellen, segretario al Tesoro degli, è arrivata nel Vecchio Continente per rilanciare l’idea già discussa un mese fa al G7 dei ministri delle Finanze a Washington: stabilire un meccanismo per controllare il costo del greggio di Mosca attraverso l’introduzione dio la fissazione di un prezzo in modo da ridurre i guadagni del Cremlino. Ma al G7 in– spiega La Stampa – l’idea si è scontrata con i dubbi dei tedeschi. «Dalle discussioni non è emersa una strategia chiara suial ...

