La figlia di Putin fidanzata con Igor Zelensk, ecco chi è: "Vivono insieme in Germania" (Di venerdì 20 maggio 2022) Un amore segreto, forse a causa dei cognomi "sbagliati". Si parla della storia tra Katerina Tikhonova, figlia minore di Putin, e Igor Zelensky, ex ballerino russo. Tra il compagno di Katerina e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non c'è, però, nessuna relazione di parentela, solo un beffardo caso di omonimia. La figlia 36enne di Putin non ha mai parlato apertamente del rapporto con Igor Zelensky, né della sua vita, in generale. Fonti riportano che la donna, neuro-scienziata, ha diretto in passato l'importante fondo di ricerche tecnologiche Innopraktika, prima di trasferirsi in Germania, Paese dove il coreografo Zelensky vive. Le conferme, però, latitano: attorno alla famiglia di ...

