La figlia di Putin è fidanzata con Igor Zelensky: la storia segreta di Katerina (Di venerdì 20 maggio 2022) La figlia minore di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, sarebbe fidanzata con un ex ballerino russo, che di cognome fa Zelensky, proprio come il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per la precisione si tratta di Igor Zelensky, 52 anni e nessuna parentela con il nemico numero uno dello« zar», che fino a un mese fa è stato direttore del Bayerisches Staatsballett, il Balletto di Stato di Monaco, incarico che ricopriva, con successo, dal 2016. Lo rivela il sito russo d'informazione indipendente «Vashnie Istorii», associato al settimanale tedesco «Der Spiegel». La notizia del legame fra i due è corroborata dagli spostamenti aerei di Tikhonova, la seconda delle figlie che Putin ha avuto con la sua prima moglie, Ludmilla, che proprio ...

