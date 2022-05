La DelFes può sorridere | battuta Forio | operazione salvezza riuscita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – LaAvellino blinda la Serie B. La formazione irpina batte con il punteggio di 56-68Basket in gara 3 dei playout. Risultato che permette al roster di coach Giovanni Benedetto di chiudere la serie ma soprattutto di strappare lasul campo. Una prestazione perfetta nel secondo tempo per Marra e compagni che hanno trovato in Basile e Caridà i due top scorer nella contesa.Basket-DEL.FES Avelino 56-68 il tabellino Parziali: (12-11, 16-18, 15-23, 13-16)Basket: Capezza 6, Ciarpella 13, Hadzic 0, Nafea 2, Antonaci 0, Iacono ne, Orsini 17, Iannello 0, Milosevic 17, Caceres 1. Coach: Iovino. DEL.FES Avelino: Basile 15, Carenza 9, Venga 0, Caridà 17, Marra 12, Cepic 0, Spagnuolo ne, D’Andrea 12, Favato ne, Hassan 3. Coach: ...