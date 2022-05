La commissione Bilancio del parlamento tedesco ha deciso di togliere alcuni dei privilegi mantenuti dall’ex cancelliere Gerhard Schröder, a causa della sua vicinanza alla Russia (Di venerdì 20 maggio 2022) Giovedì, con un consenso piuttosto trasversale, la commissione Bilancio del parlamento tedesco ha votato per revocare alcuni dei privilegi mantenuti dall’ex cancelliere Gerhard Schröder dopo la fine del suo incarico: cioè l’ufficio che aveva ancora a disposizione e pagato con Leggi su ilpost (Di venerdì 20 maggio 2022) Giovedì, con un consenso piuttosto trasversale, ladelha votato per revocaredeidopo la fine del suo incarico: cioè l’ufficio che aveva ancora a disposizione e pagato con

PietroPecchioni : RT @Gianl1974: La commissione per il bilancio del Bundestag tedesco ha deciso di privare l'ex cancelliere Gerhard Schröder dei privilegi d'… - maddavvvero : RT @Gianl1974: La commissione per il bilancio del Bundestag tedesco ha deciso di privare l'ex cancelliere Gerhard Schröder dei privilegi d'… - Yes2winC : RT @Gianl1974: La commissione per il bilancio del Bundestag tedesco ha deciso di privare l'ex cancelliere Gerhard Schröder dei privilegi d'… - Emanuel38133305 : RT @Gianl1974: La commissione per il bilancio del Bundestag tedesco ha deciso di privare l'ex cancelliere Gerhard Schröder dei privilegi d'… - social_michele : RT @Gianl1974: La commissione per il bilancio del Bundestag tedesco ha deciso di privare l'ex cancelliere Gerhard Schröder dei privilegi d'… -