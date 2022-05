La commissaria ucraina per i diritti umani: «I soldati russi usano lo stupro come arma di guerra» (Di venerdì 20 maggio 2022) La commissaria parlamentare per i diritti umani dell’ucraina Lyudmyla Denisova accusa oggi in un’intervista a La Stampa i soldati russi di aver commesso stupri e violenze sulla popolazione civile. Secondo Denisova sono 80 mila le denunce presentate e le violenze sessuali contro le donne fanno parte di una strategia che ha come obiettivo il genocidio del popolo ucraino. «A partire dal 24 febbraio abbiamo attivato una linea verde. È attiva 24 ore su 24. Sono arrivate 43 mila telefonate per denunciare crimini su 82mila persone. Dopo la liberazione di Bucha del 31 marzo abbiamo iniziato a ricevere anche segnalazioni sulle difficoltà psicologiche delle vittime delle violenze. Abbiamo istituito un’altra linea telefonica». E i numeri sono impressionanti: «Sono arrivate ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Laparlamentare per idell’Lyudmyla Denisova accusa oggi in un’intervista a La Stampa idi aver commesso stupri e violenze sulla popolazione civile. Secondo Denisova sono 80 mila le denunce presentate e le violenze sessuali contro le donne fanno parte di una strategia che haobiettivo il genocidio del popolo ucraino. «A partire dal 24 febbraio abbiamo attivato una linea verde. È attiva 24 ore su 24. Sono arrivate 43 mila telefonate per denunciare crimini su 82mila persone. Dopo la liberazione di Bucha del 31 marzo abbiamo iniziato a ricevere anche segnalazioni sulle difficoltà psicologiche delle vittime delle violenze. Abbiamo istituito un’altra linea telefonica». E i numeri sono impressionanti: «Sono arrivate ...

