xxIvanxx22 : RT @MediasetTgcom24: La Cina svicola il conflitto in Ucraina, vola l'import di energia dalla Russia: +75% a 6,4 miliardi ad aprile #cina #… - MediasetTgcom24 : La Cina svicola il conflitto in Ucraina, vola l'import di energia dalla Russia: +75% a 6,4 miliardi ad aprile… -

Malgrado il rallentamento della domanda interna a causa del Covid-19 e il varo delle sanzioni occidentali contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina ...