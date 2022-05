'La casa di carta: Corea', il trailer è politico (Di venerdì 20 maggio 2022) La casa di carta: Corea (Foto Netflix) Netflix Italia ha pubblicato il teaser trailer di 'La casa di carta: Corea' , serie TV che rappresenta il remake orientale del fortunatissimo show spagnolo. A ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi(Foto Netflix) Netflix Italia ha pubblicato il teaserdi 'Ladi' , serie TV che rappresenta il remake orientale del fortunatissimo show spagnolo. A ...

NetflixIT : Una rapina senza precedenti. La Casa di Carta: Corea è in arrivo il 24 giugno. - _joes__ : madó la casa di carta Corea deve SUPERARE la versione spagnola tanto da far piangere i locals - _joes__ : vedete come difenderò la casa di carta Corea con i denti e con le unghie - gabibbo__ : ma che cazzo è la casa di carta corea - JIMIYSUS : 'la casa di carta è dolo una non vedrò questa copia' AMOOOO e a noi che c'è ne fotte nun a guardà statt bon -