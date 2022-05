Kumbulla: “Sono molto emozionato per la finale, ho un buon rapporto con Mourinho. Vi svelo l’attaccante più forte che ho dovuto marcare” (Di venerdì 20 maggio 2022) Kumbulla ha parlato di Mourinho e tanto altro ai microfoni di DAZN. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal difensore. Sei emozionato per la finale? “molto, devo dire. Quando andremo là sarà bello essere dove gioco con la nazionale”. Sul campo c’è un giocatore con cui ti alleni e dici che è veramente forte? “Me la danno tanti compagni, Tammy, Nico, Lorenzo”. Ve le date in allenamento? “Tante. A volte ci calmano, un’entrata ogni due palloni. Non solo io, quando ci alleniamo c’è tanto agonismo. Tammy le prende, poco ma sicuro. Da me, da Mancio, da tutti (ride, ndr). Ogni tanto le dà anche, ma le prende di più”. Zaniolo? “Nico le dà, anche senza volerlo. È bello grosso, poi usa molto il fisico, quindi tra manate e pestoni… di tutto. Se non ci vai duro ti ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)ha parlato die tanto altro ai microfoni di DAZN. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal difensore. Seiper la? “, devo dire. Quando andremo là sarà bello essere dove gioco con la nazionale”. Sul campo c’è un giocatore con cui ti alleni e dici che è veramente? “Me la danno tanti compagni, Tammy, Nico, Lorenzo”. Ve le date in allenamento? “Tante. A volte ci calmano, un’entrata ogni due palloni. Non solo io, quando ci alleniamo c’è tanto agonismo. Tammy le prende, poco ma sicuro. Da me, da Mancio, da tutti (ride, ndr). Ogni tanto le dà anche, ma le prende di più”. Zaniolo? “Nico le dà, anche senza volerlo. È bello grosso, poi usail fisico, quindi tra manate e pestoni… di tutto. Se non ci vai duro ti ...

