Kiev rivela: “Allo studio il piano dell’Italia per la fine della guerra”. Di Maio: “Siamo un Paese credibile”. Guerini: “Un ruolo conquistato” (Di venerdì 20 maggio 2022) Come ormai noto un po’ tutti a turno (da Erdogan, ai vari leader europei), si sono proposti per farsi garanti del processo di pace fra la Russia e l’Ucraina. Tuttavia, è notizia di oggi, il ‘Kiev Independent’ ha pubblicato un’intervista a Oleg Nikolenko (nella foto), portavoce del ministero degli Esteri ucraino, il quale ha annunciato che le autorità “stannostudiando il piano messo a punto dall’Italia per mettere fine alla guerra”. Di Maio: “L’Italia è credibile nel proporre un piano di pace, perché non ci Siamo mai tirati indietro, sostenendo il popolo ucraino dall’invasore” Una notizia che ovviamente non trova impreparato il nostro ministro degli esteri che accomandato la notizia rimarcando che “Italia è credibile nel proporre un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) Come ormai noto un po’ tutti a turno (da Erdogan, ai vari leader europei), si sono proposti per farsi garanti del processo di pace fra la Russia e l’Ucraina. Tuttavia, è notizia di oggi, il ‘Independent’ ha pubblicato un’intervista a Oleg Nikolenko (nella foto), portavoce del ministero degli Esteri ucraino, il quale ha annunciato che le autorità “stannostudiando ilmesso a punto dall’Italia per metterealla”. Di: “L’Italia ènel proporre undi pace, perché non cimai tirati indietro, sostenendo il popolo ucraino dall’invasore” Una notizia che ovviamente non trova impreparato il nostro ministro degli esteri che accomandato la notizia rimarcando che “Italia ènel proporre un ...

