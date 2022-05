Kiev ordina lo stop alla difesa di Mariupol (Di venerdì 20 maggio 2022) Ore 17.30 - Gli irriducibili di Azov obbediscono Il Ministero della difesa dell'Ucraina ha dato ordine ai propri uomini di sospendere ogni azione di difesa all'acciaieria Azovstal e su tutto il territorio della città di Mariupol. La notizia è arrivata dopo che era stata smentita dal diretto interessato quella diffusa ieri sulla resa del Vicecomandante di Azov, Kalina. Leggi su panorama (Di venerdì 20 maggio 2022) Ore 17.30 - Gli irriducibili di Azov obbediscono Il Ministero delladell'Ucraina ha dato ordine ai propri uomini di sospendere ogni azione diall'acciaieria Azovstal e su tutto il territorio della città di. La notizia è arrivata dopo che era stata smentita dal diretto interessato quella diffusa ieri sulla resa del Vicecomandante di Azov, Kalina.

