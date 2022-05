Kate Middleton alla prima di Top Gun Maverick conquista tutti | anche Tom Cruise

Leggi su diredonna

(Di venerdì 20 maggio 2022) Mentre si è entrati sempre più nel vivo del Festival di Cannes 2022,Londra ha regalato grandi emozioni glamour, che non si vedevano dadel 2020.première del film Top Gun:, attesissimo sequel della saga di Tom, sono apparsi sul red carpet della presentazione promossa dRoyal Film Performance il principe William e, in tenuta da sera. Vi raccomandiamo... I migliori look disfoggiati durante il Royal Tour nei Caraibi La duchessa di Cambridge, in versione hollywoodiana non-royal, ha rubato la scena, più elegante che mai.ha infatti percorso un pezzo del tappeto ...