Karina Cascella contro il reddito di cittadinanza : “Nessuno vuole più lavorare” (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ex opinionista televisiva,Karina Cascella si scaglia contro il reddito di cittadinanza. Intervistata sul settimanale Nuovo, afferma, infatti: “Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante, Nessuno vuole più lavorare!” Karina Cascella, il reddito di cittadinanza e il ristorante argentino Matambre Karina Cascella si lamenta del reddito di cittadinanza asserendo che non riesce a trovare dipendenti. La quarantaduenne non riesce a reperire ragazzi che lavorino nel fine settimana al Matambre, steakhouse argentino, il ristorante inaugurato a Bergamo assieme al compagno Max Colombo. Tra le cause, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ex opinionista televisiva,si scagliaildi. Intervistata sul settimanale Nuovo, afferma, infatti: “Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante,più!”, ildie il ristorante argentino Matambresi lamenta deldiasserendo che non riesce a trovare dipendenti. La quarantaduenne non riesce a reperire ragazzi che lavorino nel fine settimana al Matambre, steakhouse argentino, il ristorante inaugurato a Bergamo assieme al compagno Max Colombo. Tra le cause, ...

Advertising

DonnaGlamour : Karina Cascella: “Nessuno ha voglia di lavorare non trovo personale per il mio ristorante” - ParliamoDiNews : Karina Cascella, il seno in primo piano fa il boom di like | La foto che ha `steso` i suoi fans #karina #cascella… -

Karina Cascella: 'Nessuno ha voglia di lavorare non trovo personale per il mio ristorante' L'ex opinionista tv Karina Cascella si è sfogata a proposito della difficoltà nel trovare personale per il proprio ristorante: le parole Duro sfogo di Karina Cascella che non ha digerito alcune problematiche sorte di ... Karina Cascella: la richiesta che non immagini Karina Cascella, la richiesta che non immagini: l'influencer e personalità televisiva ha manifestato la sua difficoltà per questa situazione. 42enne di Aversa, Karina Cascella è ormai un volto noto al ... Karina Cascella scatena le critiche: “Nel mio ristorante non trovo cuochi e camerieri” Karina Cascella scatena le critiche dei social per via delle sue parole nei confronti dei giovani: "Nel mio ristorante non trovo camerieri" ... Karina Cascella: “Nessuno ha voglia di lavorare non trovo personale per il mio ristorante” L'ex opinionista tv Karina Cascella si è sfogata a proposito della difficoltà nel trovare personale per il proprio ristorante: le parole ... L'ex opinionista tvsi è sfogata a proposito della difficoltà nel trovare personale per il proprio ristorante: le parole Duro sfogo diche non ha digerito alcune problematiche sorte di ..., la richiesta che non immagini: l'influencer e personalità televisiva ha manifestato la sua difficoltà per questa situazione. 42enne di Aversa,è ormai un volto noto al ...Karina Cascella scatena le critiche dei social per via delle sue parole nei confronti dei giovani: "Nel mio ristorante non trovo camerieri" ...L'ex opinionista tv Karina Cascella si è sfogata a proposito della difficoltà nel trovare personale per il proprio ristorante: le parole ...