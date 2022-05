Juventus, la bomba di mercato: via Morata, il piano diabolico di Agnelli (Di venerdì 20 maggio 2022) La Juventus non riscatterà Morata e questo rischia di complicare le mosse per il mercato estivo; ecco il piano della società bianconera. Novanta minuti contro la Fiorentina e poi la stagione terminerà; non è andata come i bianconeri si immaginavano visto gli zero trofei conquistati e le due finali perse. La Juventus dovrà ricaricare le batterie e pensare a come ripartire in vista del prossimo agosto quando, alla ripresa del campionato, i ragazzi di Allegri dovranno essere nuovamente tra i favoriti della Serie A. La società dovrà fare diverse operazioni di mercato e, nelle ultime ore, si sta delineando la strategia per l’estate: Bernardeschi, esattamente come Dybala, non vedrà il contratto rinnovato e Morata non sarà riscattato. LaPresseUna doppia decisione che, per ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 maggio 2022) Lanon riscatteràe questo rischia di complicare le mosse per ilestivo; ecco ildella società bianconera. Novanta minuti contro la Fiorentina e poi la stagione terminerà; non è andata come i bianconeri si immaginavano visto gli zero trofei conquistati e le due finali perse. Ladovrà ricaricare le batterie e pensare a come ripartire in vista del prossimo agosto quando, alla ripresa del campionato, i ragazzi di Allegri dovranno essere nuovamente tra i favoriti della Serie A. La società dovrà fare diverse operazioni die, nelle ultime ore, si sta delineando la strategia per l’estate: Bernardeschi, esattamente come Dybala, non vedrà il contratto rinnovato enon sarà riscattato. LaPresseUna doppia decisione che, per ...

