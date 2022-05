Juventus: c'è un'offerta estera per Bernardeschi (Di venerdì 20 maggio 2022) La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, in scadenza a giugno: sull'ex Fiorentina c'è l'interesse... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Laha deciso di non rinnovare il contratto di Federico, in scadenza a giugno: sull'ex Fiorentina c'è l'interesse...

Advertising

romeoagresti : #Juventus-#Pogba, l’offerta messa sul piatto dai bianconeri: €7.5M + bonus per 3 anni ?????? ?? - capuanogio : ?? #Inter ormai rassegnata a perdere #Perisic che è a un passo dall'accettare l'offerta della #Juventus di un bienn… - MarcelloChirico : #Allegri ?? #Pogba Si sono sentiti. Il tecnico ???? ha anche chiesto alla dirigenza #Juventus di fare sforzo per r… - ChryTredici : RT @RaimondoDM: È attesa nei prossimi giorni l'offerta ufficiale della #Juventus per Paul #Pogba dopo il summit di lunedì. Il #PSG è arriv… - zazoomblog : Calciomercato: Juventus su Koulibaly: c’è l’offerta! - #Calciomercato: #Juventus #Koulibaly: -